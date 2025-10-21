İşte Quentin Tarantino'nun en beğendiği 7 film!

The Exorcist (Şeytan)

Genç bir kız olan Regan, açıklanamayan ve giderek kötüleşen davranışlar sergilemeye başlar; tıbbi bilim çaresiz kalır. Annesi, kızının şeytan tarafından ele geçirildiğine inanmaya başlar ve çareyi iki Katolik rahibin uygulayacağı bir şeytan çıkarma ayininde arar. Bu ayin, hem Regan hem de rahipler için korkunç fiziksel ve psikolojik bir savaşa dönüşür.