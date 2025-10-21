İşte Quentin Tarantino'nun en beğendiği 7 film!
Amerikalı ünlü yönetmen Quentin Tarantino, kendi bakış açısına göre sinema tarihinin en iyi 7 filmini sıraladı.
Dünyaca ünlü yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Quentin Tarantino, 2022 yılında konuk olduğu Jimmy Kimmel Live! programında “Mükemmel film, tüm estetik anlayışları bir şekilde keser geçer. Belki sizin zevkinize uygun değildir ama hakkında kötü bir şey söyleyemezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.
İşte Tarantino'ya göre 7 mükkemmel film:
Teksas Katliamı
Tarantino’nun listesine Tobe Hooper’ın korku klasiğiyle başladı. Film, eski bir çiftlik evini ziyaretleri sırasında yamyam bir ailenin kurbanı olan bir grup genci konu alır. Filmin hikâyesi, izleyicinin ilgisini çekmek amacıyla gerçek bir hikâye olarak tanıtıldı; fakat tamamen kurmacadır.
Jaws
Amerikanın küçük bir sahil kasabası olan Amity Adası'nda büyük bir beyaz köpek balığı terör estirmeye başlar ve plajları kapatma baskısı oluşur. Kasabanın polis şefi, bir deniz bilimci ve deneyimli bir avcı, bu dev yırtıcıyı bulmak ve etkisiz hale getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
The Exorcist (Şeytan)
Genç bir kız olan Regan, açıklanamayan ve giderek kötüleşen davranışlar sergilemeye başlar; tıbbi bilim çaresiz kalır. Annesi, kızının şeytan tarafından ele geçirildiğine inanmaya başlar ve çareyi iki Katolik rahibin uygulayacağı bir şeytan çıkarma ayininde arar. Bu ayin, hem Regan hem de rahipler için korkunç fiziksel ve psikolojik bir savaşa dönüşür.