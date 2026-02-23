İşte Ramazan'ın hem acıktırmayan hem susatmayan lezzeti

Ramazan ayında asitli içecekler ya da hazır meyve suları yerine evde organik şerbet önerisinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi şerbet tarifi. Hem acıktırmasın hem susuzluğumu engellesin diye taleplerle karşılaşıyoruz. Bizler bu anlamda çok çeşitli şerbetler öneriyoruz. Ramazan şerbeti yaptık. Şerbetimiz 4 ana maddeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi tarçın olmazsa olmazımız. Hem kokusu hem tadı itibariyle tarçınımız mükemmel bir toksin atıcı. Bununla birlikte karanfil gün boyu hiçbir şey yemediğimiz için istemsiz bir şekilde ağız kokusu problemi ile karşı karşıya kalıyoruz. Karanfil bu anlamda ağız kokusunu giderici özelliği sayesinde diş eti iltihaplarına karşı ve bununla birlikte hazmı kolaylaştırmaya çok faydalı. Daha sonrasında kayısı ekledik. Özellikle mide problemi yaşayanlar, gastriti olanlar, reflüsü olanlar kayısıdan faydalanabilir. Evinde kayısısı olmayanlar diğer meyve gruplarından portakal, mandalina, elma evinde artık hangi meyveden varsa kullanabilirler. Biz bununla birlikte ek olarak her evde olmuyor ama şerbetimize demir hindi ekledik. Demir hindinin en bilinen özelliklerinden bir tanesi tok tutma özelliği. İçerdiği C vitamini sayesinde hem tok tutucu özelliğe sahip hem de gün boyu susatmıyor" dedi.