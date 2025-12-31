İşte Türkiye'de 2025 yılının en dikkat çeken arkeolojik keşfi!

Doç. Dr. Kuvanç, Kevenli Kalesi'nin Van bölgesindeki önemli Urartu kalelerinden birisi olduğunu söyledi. Bölgedeki ilk çalışmanın 2024 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatıldığını belirten Kuvanç, "İlk yıl kalenin güneydoğu köşesinde kazılar gerçekleştirildi. Urartu dönemine ait önemli bir depo yani ambar yapısını ortaya çıkardık. Kalenin güneydoğusundaki araştırmalarımızda özellikle depo alanındaki küpler çok ilgi çekici buluntular olarak karşımıza çıktı. Küplerin üzerinde dönemin özellikle Urartu çivi yazıtları ve bununla beraber birtakım işaretler yer alıyor. Özellikle küplerin içindeki saklanan ürünlerle ilgili bilgi edinmeye dönük çalışmalar gerçekleştirdik" diye konuştu. Kuvanç, Kevenli Kalesi'nde elde edilen buluntuların Bakan Ersoy tarafından '2025 yılının en dikkat çekici arkeolojik buluntuları' olarak gösterilmesinden memnun olduklarını söyledi.