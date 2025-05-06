İşte Türkiye'nin deprem kadar yıkıcı olacak kabusu

Türkiye'nin en büyük doğal mağarası Karain'de 500 bin yıl önce yaşayanların su ihtiyacını karşılayan, bugün de Antalya'nın en önemli su kaynaklarının başında gelen Kırkgöz Gölü, insanlık tarihinin kullanılan en eski kaynaklarından biri olarak biliniyor.