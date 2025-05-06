İşte Türkiye'nin deprem kadar yıkıcı olacak kabusu
Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Antalya'nın en önemli su kaynağı Kırkgöz Gölü'nün sanayileşme, tarımsal ilaçlar ve kaçak sondajların tehdidi altında olduğunu, bulaşacak bir kimyasalın temizlenmesinin en az 100 yıl süreceğini, susuzluğun da deprem kadar yıkım yapacağını söyledi.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin en büyük doğal mağarası Karain'de 500 bin yıl önce yaşayanların su ihtiyacını karşılayan, bugün de Antalya'nın en önemli su kaynaklarının başında gelen Kırkgöz Gölü, insanlık tarihinin kullanılan en eski kaynaklarından biri olarak biliniyor.
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Kırkgöz Gölü gerek doğal güzelliği gerek içinden geçtiği Döşemealtı ilçesinin tarımına hayat vermesi bakımından büyük önem arz ediyor.
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Antalya Kepez Elektrik Santrali'nin enerji üretiminin can damarı konumunda yer alan göl, önemli bir su kaynağı olması yönüyle de dikkati çekiyor.
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Kırkgöz Gölü, sanayileşme, tarımsal ilaçlar ve kaçak sondajların tehdidi altında bulunuyor. Göl hem su seviyesinde azalma hem de kirlilik tehdidi yaşıyor.
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