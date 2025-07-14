İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı insanlar soğuk, serinletici tatlılara yöneliyor. Bizde bunun için fıstık ezmeli, çikolata kaplı dondurma yaptık. Biz bu ürünü çıkarttığımızdan bu yana her gelen müşterimiz beğeniyor. Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.