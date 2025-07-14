İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kilogramı bin lira olan fıstık ezmeli çikolatalı dondurma yok satıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kent genelinde öğle saatlerinde gölgede sıcaklıklar 35-40 dereceleri bulurken güneş altındaki termometreler 40 dereceyi aşarken şehrin en özel lezzeti kapış kapış satılıyor...
Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tatlıcı Zeynep Geyik ise sıcak havalara özel Kahramanmaraş dondurmasını fıstık ezmesine sarıp çikolata sos ile hazırladı.
Kilogramı bin liradan satılan fıstık ezmeli, çikolatalı dondurma Adana sıcaklarında adeta yok satmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı insanlar soğuk, serinletici tatlılara yöneliyor. Bizde bunun için fıstık ezmeli, çikolata kaplı dondurma yaptık. Biz bu ürünü çıkarttığımızdan bu yana her gelen müşterimiz beğeniyor. Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.