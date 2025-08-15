  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası!

İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası

Trabzon'un Hayrat ilçesinde doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen Gülderen Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Kaynak: DHA
İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası - Resim: 1

Trabzon'un Hayrat ilçesine 7 kilometre uzaklıkta yer alan Gülderen Şelalesi, debisi yükselen derede doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen su görüntüsüyle dikkat çekiyor. .

1 / 15
İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası - Resim: 2

Yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan, ağaçların arasına gizlenen şelale, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

2 / 15
İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası - Resim: 3

Ziyaretçilerine, kuş seslerinin eşlik ettiği huzurlu bir ortam sunan şelaleye, yol boyunca uzanan yemyeşil çay bahçeleri arasından geçerek ulaşıyor

3 / 15
İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası - Resim: 4

Özellikle yaz aylarında bölgedeki nemli ve sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği şelale, fotoğraf ve dron tutkunları için doğal ortam sunuyor.

4 / 15