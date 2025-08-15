İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası
Trabzon'un Hayrat ilçesinde doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen Gülderen Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.
Trabzon'un Hayrat ilçesine 7 kilometre uzaklıkta yer alan Gülderen Şelalesi, debisi yükselen derede doğal aşınma ile zamanla basamak şeklini alan taşlardan dökülen su görüntüsüyle dikkat çekiyor. .
Yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan, ağaçların arasına gizlenen şelale, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.
Ziyaretçilerine, kuş seslerinin eşlik ettiği huzurlu bir ortam sunan şelaleye, yol boyunca uzanan yemyeşil çay bahçeleri arasından geçerek ulaşıyor
Özellikle yaz aylarında bölgedeki nemli ve sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği şelale, fotoğraf ve dron tutkunları için doğal ortam sunuyor.
