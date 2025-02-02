İşte Türkiye'nin mavi cennetlerini cehenneme çeviren ''görünmez'' tehlike
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz tabanındaki mikroplastiklerin deniz ekosistemini tehdit ettiğini, tüketilen deniz canlıları aracılığıyla da insanlara kadar ulaştığını söyledi.
Kaynak: DHA
Sahillerde son yıllarda artış gösteren plastik atıklar tehlike oluşturuyor. Sahillerden, nehirlerden denizlere ulaşan plastik atıklar ise güneş ve dalganın etkisiyle zamanla mikroplastiklere dönüşüyor.
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Deniz içerisindeki mikroplastikler insan sağlığı da dahil olmak üzere tüm ekosistemi tehdit ediyor.
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Daha önce deniz ekosistemi içerisindeki canlılarda da görülen mikroplastikler, tüketilen deniz ürünleriyle insanlar için tehlike oluşturuyor.
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde yaptığı deniz dibi dalışında mikroplastik kirliliği gözler önüne serildi.
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