  4. İşte Türkiye'nin Sibirya'sı: Sıcaklık eksi 36'ya düştü, araçlar çalışmadı

Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. İlçede hava sıcaklığı eksi 36 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA
Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 olarak ölçüldüğü kentte, sabah birçok araç çalışmadı. 

Sürücüler araçlarını çalıştırabilmek için çeşitli yolları denedi, sıcak hava tabancası ve pürmüz kullanarak motorları ısıtmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre araçlarının başında uğraş verdi.

Öte yandan Ardahan Kalesi’nin surlarında yaklaşık 15 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar, soğuk havanın bu yıl geç geldiğini ancak etkisinin oldukça sert olduğunu söyledi.

