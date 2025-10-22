İşte yeni Türkiye: Otel tatilleri bitti, akraba evi tatilleri patladı
Türkiye İstatistik Kurumu verileri 2025'in ikinci çeyreğinde tatil harcamalarının geçen yıla göre %13,4 artış yaşandığını gösterse de hem yerli turistin seyahat sayısının azaldığını hem de yerli tatilcinin oteller yerine akraba evlerini tercih ettiğini gözler önüne serid.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreği (Nisan, Mayıs, Haziran) Hanehalkı Yurt İçi Turizm istatistiklerini yayımladı.
Verilere göre, bu dönemde yurt içinde ikamet eden vatandaşların seyahat sayısı ve harcamalarıyla birlikte Türk halkının tatilsizliği bir kez daha gözler önüne serildi.
Seyahate çıkan kişi, seyahat ve geceleme sayıları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2025
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13,9 azalarak 17 milyon 76 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,8 gece oldu.
u çeyrekte seyahate çıkanlar 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,8 gece oldu.