İstilacı tür önce nehri şimdi de deniz kıyısını sardı: Her yer yemyeşil
Hatay'da Asi Nehri'nin istilacı su sümbülleri şiddetli fırtına ve yağışla birlikte Akdeniz'e dökülüp dalgalarla kıyıya vurunca tüm sahil yemyeşil oldu...
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kuvvetli yağış etkisi hissettiriyor.
Yağışlı havayla birlikte Lübnan'dan doğarak Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde de suyun debisinde artma yaşandı.
Yaz aylarında Asi Nehrini kaplayan istilacı su sümbülleri, nehrin debisindeki artışla birlikte Akdeniz'e sürüklendi.
Akdeniz'de yaşanan şiddetli dalgalarla birlikte su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahile vurdu ve sahil yeşile büründü.
