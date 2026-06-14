İsviçre 10 milyon nüfus sınırı için referanduma gitti!
İsviçre'de seçmenler, artan göç ve kamu hizmetlerindeki baskı nedeniyle ülke nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyon ile sınırlandırılmasını öngören anayasa değişikliği için referanduma gitti.
İsviçre, ülkenin demografik yapısını ve Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerini derinden etkileyebilecek tarihi bir referandum için bugün sandık başında.
Artan göç dalgası ve kamu hizmetleri üzerindeki baskılar gerekçe gösterilerek hazırlanan anayasa değişikliği teklifi, ülke nüfusuna katı bir üst sınır getirmeyi hedefliyor. Haber3.com dış haberler servisi olarak, İsviçre'nin geleceğini belirleyecek bu kritik oylamanın detaylarını ve anketlere yansıyan son durumu aktarıyoruz.
Öğle saatlerinden itibaren ilk sonuçlarının açıklanması beklenen referandumun arka planında yatan temel dinamikler şu şekilde sıralanıyor:
Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından sunulan teklif; konut sorunu, altyapı yetersizlikleri ve kamu hizmetlerindeki sıkışıklığı temel alarak nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmamasını zorunlu kılıyor.