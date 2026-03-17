İzleri İngiltere'de bulunmuştu... Osmanlı hatırası tarihi eserler Türkiye'ye geri iade edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16. yüzyıla ait paha biçilemez iki İznik çinisinin İngiltere'den iadesinin sağlandığını duyurdu. Sultanahmet ve Rüstem Paşa camilerinden çalınan eserler, Bakanlığın "Yapay Zeka Destekli TraceArt" sistemi sayesinde tespit edildi.
Kaynak: DHA
Türkiye, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede dijital çağın imkanlarını kullanarak bir başarıya daha imza attı.
16. yüzyıl Osmanlı sanatının zirve noktalarından olan ve yıllar önce çalınan iki İznik çinisi, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki yerini aldı.
Bakan Ersoy, iade sürecinde yapay zekanın oynadığı kritik role dikkat çekti.
Bakanlığın yürüttüğü "Yapay Zekâ Destekli Kültür Varlığı Tanımlama Projesi" kapsamında kullanılan TraceArt sistemi, internet üzerindeki müzayedeleri ve koleksiyonları tarayarak çalınan eserleri dijital arşivlerle eşleştirdi.
