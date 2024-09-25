İzmir'de depremin 3 kez yıktığı 2 noktanın kalbine girildi
İzmir'in iki tarihi noktası olan Selçuk'taki Efes ve Torbalı'daki Metropolis antik kentlerinin en az 3 kez depremlerle yerle bir olduğu belirlendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve AFAD Bilimsel Destek Kurul Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in de yer aldığı bilim insanları, Selçuk'taki 'Efes', Torbalı'daki 'Metropolis' antik kentlerinde çalışma yaptı.
İzmir'in deprem tehlikesiyle ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Aynı zamanda İzmir içindeki fayların deprem tekrarlama aralıklarını alansal ölçekte ve fay özelinde ortaya çıkartmış olacağız. Her iki antik kent sınıfında da üç farklı kültür katmanında depreme ait izler bulduk. Bu da geçmişte antik kentlerin en az 3 kez depremlerle yıkıldığını gösteriyor" dedi.
Batı Anadolu'da tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen depremler, kayıt altına alınarak belgeleniyor.
İzmir ve çevresinde yer alan antik kentlerdeki eski depremlerin izleri, bilim insanları tarafından tespit ediliyor. Yer bilimciler DEÜ'den Doç. Dr. Barış Gür, Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Ali Kazım Öz, Doç. Dr. Eda Avcı, Dr. Mustafa Softa, Dr. Özkan Cevdet Özdağ Afyon Kocatepe Üniversitesinden Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, ABD'li uzman Doç. Dr. Joel Q. G. Spencer, Metropolis Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Ayasuluk Kazı Başkanı Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok bilim insanı, her iki antik kentte incelemelerde bulundu.