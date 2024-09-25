İzmir'de depremin 3 kez yıktığı 2 noktanın kalbine girildi

İzmir'in deprem tehlikesiyle ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Aynı zamanda İzmir içindeki fayların deprem tekrarlama aralıklarını alansal ölçekte ve fay özelinde ortaya çıkartmış olacağız. Her iki antik kent sınıfında da üç farklı kültür katmanında depreme ait izler bulduk. Bu da geçmişte antik kentlerin en az 3 kez depremlerle yıkıldığını gösteriyor" dedi.