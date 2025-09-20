İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser

METAL ESERLER ARASINDA

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, "Urla'daki Klazomenai'de, 3'üncü derece SİT alanındaki yaptığımız kazılarda bronz kemer ortaya çıktı. Müze uzmanımız arkeolog Yılmaz Yeşilyurt tarafından müzeye taşınan ve müzede restore edilen bronz kemer, metal eserler vitrininde yerini aldı. 6'ncı yüzyıla tarihlenen İonia bölgesine ait Arkaik dönem maden sanatını anlatan önemli, nadir essiz eserlerden biri. Bu eser, kazılarda bütün olarak gün yüzüne çıkması açısından da önemli" dedi. Eserle ilgili bilgi veren Gürbüz, "Bronz malzemeden yapılmış bir eser. Dönemin hali vakti yerinde olan kişilerince kullanılmış, Maden işçiliği anlamında da eşsiz bir eser. Teşhirde, ziyaretçilerimizi diğer önemli eserlerimizle birlikte görmeye bekliyoruz" diye konuştu.