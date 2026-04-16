İzmir'e söküme gelen yolcu gemisinde 400 yıllık keşif!

17’nci yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bronz gemi topunun üzerinde yer alan 'D. Admiraliteit tot Rotterdam 1634' ibaresinin, Hollanda deniz gücüne ve Rotterdam Amiralliğine işaret ettiği tespit edildi. Yaklaşık 306 santim uzunluğunda ve 50 santim çapındaki top ile her biri 16 santim çapındaki gülleler, dönemin denizcilik teknolojisini ve askeri gücünü yansıtan önemli birer örnek olduğu ve Kuzey Denizi’nde batan bir gemiye ait olan bu parçaların, daha sonraki yıllarda bir yolcu gemisinde dekoratif unsur olarak kullanıldığı belirtildi.