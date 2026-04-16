İzmir'e söküme gelen yolcu gemisinde 400 yıllık keşif!
İzmir Aliağa’ya sökülmek üzere getirilen bir yolcu gemisinde, Hollanda kökenli 1634 tarihli nadide bir bronz top ve 11 gülle bulundu. Koruma altına alınan eser Kültür Sanat Fabrikası’nda sergileniyor.
Aliağa’ya sökülmek üzere getirilen bir yolcu gemisinde, kültür varlığı niteliğinde bronz gemi topunun bulunduğu tespit edildi. İzmir Müze Müdürlüğü uzmanları ile Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından gemide yapılan incelemelerde, Hollanda kökenli bronz gemi topu ile 11 güllenin, geminin restoran-kafe bölümünde sergilendiği belirlendi.
Devam eden söküm süreci dikkate alınarak yürütülen çalışmaların sonunda eserler bulundukları yerden alınıp, İzmir Müzesi Müdürlüğü'ne taşınarak, koruma altına alındı.
17’nci yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bronz gemi topunun üzerinde yer alan 'D. Admiraliteit tot Rotterdam 1634' ibaresinin, Hollanda deniz gücüne ve Rotterdam Amiralliğine işaret ettiği tespit edildi. Yaklaşık 306 santim uzunluğunda ve 50 santim çapındaki top ile her biri 16 santim çapındaki gülleler, dönemin denizcilik teknolojisini ve askeri gücünü yansıtan önemli birer örnek olduğu ve Kuzey Denizi’nde batan bir gemiye ait olan bu parçaların, daha sonraki yıllarda bir yolcu gemisinde dekoratif unsur olarak kullanıldığı belirtildi.
'İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI'NDA SERGİLENECEK'
Hollanda makamlarıyla gerçekleştirilen temaslarda, eserlerin kökenine ilişkin ortak bir anlayış geliştirilerek, bu mirasın kamuya açık bir alanda sergilenmesinin iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkileri yansıtan anlamlı bir yaklaşım olacağı değerlendirilip, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 'Denizden Gelen Güç Salonu'nda ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.