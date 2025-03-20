Japonya milli televizyonu Türkiye'de: 2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı belgesel oluyor

Güney Kapadokya’nın en önemli krallığı ve başkenti de günümüzdeki Kemerhisar olan Tyana. Tayana Bizans ve Roma Dönemi’nde çok etkili olan bir bölge. Tyana Anadolu’yu Doğu Akdeniz’e bağlayan bir bölge. Asurluların yoğun saldırıları neticesinde Tabal Krallığı’nın ulaşım açısından zor ve güvenli bir alanı seçip buraya yerleştikleri düşünülüyor" dedi.