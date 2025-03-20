Japonya milli televizyonu Türkiye'de: 2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı belgesel oluyor
Japonya'nın milli televizyon kanalı, Niğde'nin Göllüdağ bölgesinde bulunan Tabal Krallığı'nın belgeselini çekmek için kolları sıvadı.
2 bin 800 yıllık Tabal Krallığı Antik Kenti, Niğde'nin Çiftlik İlçesine bağlı Kömürcü Köyü’ndeki Göllüdağ'ın zirvesinde yer alıyor.
Tarihi Milattan Önce 8'inci yüzyıla uzanan Tabal Krallığı'nın kalıntılarının bulunduğu antik kentle ilgili Japonya milli televizyon ekibine bilgilendirmede bulunan Vali Çelik, "Bulunduğumuz alan hem Türkiye hem dünya açısında önemli bir alan. Göllüdağ, Geç Hitit Dönemi olan Tabal Krallığı döneminde M.Ö 8. yüzyılda yerleşimin olduğu bir alan. Tabal Krallığı Hitit Devleti yıkıldıktan sonra oluşan bölgesel bir krallık.
Güney Kapadokya’nın en önemli krallığı ve başkenti de günümüzdeki Kemerhisar olan Tyana. Tayana Bizans ve Roma Dönemi’nde çok etkili olan bir bölge. Tyana Anadolu’yu Doğu Akdeniz’e bağlayan bir bölge. Asurluların yoğun saldırıları neticesinde Tabal Krallığı’nın ulaşım açısından zor ve güvenli bir alanı seçip buraya yerleştikleri düşünülüyor" dedi.
"Cumhuriyet’in ilk arkeolojik kazıları Tabal Antik Kenti’nde yapıldı"
Vali Çelik, ''Geç Hitit Dönemi’ne ait antik yerleşim kalıntılarının yer aldığı, aslan heykelleriyle ön plana çıkan tarihi kentin 5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde sur duvarları bulunuyor. Antik kentin bir diğer özelliğinin ise Cumhuriyet döneminin ilk arkeolojik kazısının burada yapılması olduğunu belirtti.