''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı
Sivas’ta yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek, çevresinden gelen ''kadın başına olmaz'' söylemlerine kulak asmayarak çiftçiliğe adım attı. Azmiyle örnek olan Şimşek, traktör direksiyonuna geçerek pancar tohumlarını toprakla buluşturdu.
Kaynak: İHA
Sivas kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek çiftçilik yapmaya başladı. 'Kadın tek başına yapamaz' diyenlere meydan okuyarak tarlaya inen Özlem Şimşek, 2015 yılından bu yana çiftçilik yaparak hem ailesine hem de çevresine örnek oluyor.
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Köyde şeker pancarını ilk diken çiftçi olan Şimşek, tarımda öncü adımlar atarak bölgedeki üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor.
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Sarımsak, silajlık mısır, patates ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi imkânlarıyla yetiştiren kadın çiftçi, aynı zamanda üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif olarak yer alıyor.
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Tarlada sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar köydeki diğer çiftçilerle çalışan Şimşek, yetiştirdiği ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlıyor.
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