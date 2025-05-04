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''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı

Sivas’ta yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek, çevresinden gelen ''kadın başına olmaz'' söylemlerine kulak asmayarak çiftçiliğe adım attı. Azmiyle örnek olan Şimşek, traktör direksiyonuna geçerek pancar tohumlarını toprakla buluşturdu.

Kaynak: İHA
''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı - Resim: 1

Sivas kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Özlem Şimşek çiftçilik yapmaya başladı. 'Kadın tek başına yapamaz' diyenlere meydan okuyarak tarlaya inen Özlem Şimşek, 2015 yılından bu yana çiftçilik yaparak hem ailesine hem de çevresine örnek oluyor. 

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''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı - Resim: 2

Köyde şeker pancarını ilk diken çiftçi olan Şimşek, tarımda öncü adımlar atarak bölgedeki üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor. 

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''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı - Resim: 3

Sarımsak, silajlık mısır, patates ve fasulye gibi farklı ürünleri kendi imkânlarıyla yetiştiren kadın çiftçi, aynı zamanda üretim sürecinin tüm aşamalarında aktif olarak yer alıyor. 

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''Kadın başına yapamazsın'' diyenlere aldırmadı, köyünde ilkleri başardı - Resim: 4

Tarlada sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar köydeki diğer çiftçilerle çalışan Şimşek, yetiştirdiği ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

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