Kadın, erkek, çoluk, çocuk... Ekmeklerini kavurucu sıcakta alevlerin içinden çıkartıyorlar

Sezon boyunca kazandıkları parayla kış aylarında geçinmek zorunda olduklarını söyleyen mangal kömürü işçisi Mehmet Salih Alkış, "Mardinliyim, 2002 yılından beri kömürcülük yapıyorum. Mevsimlik iş olduğu için her yıl 4'üncü ve 5'inci ay arasında devletten ihale ile işi alıyoruz. Sonrasında kendimize ait tapulu bir alanda 5-10 aile arasında bölüşüp, 11'inci aya kadar bu işi üretip satıyoruz. Uygun odunun olduğu yerde üretim yapıyoruz. İşi iklime bağlı olarak erken veya geç bırakıyoruz. Kendimizi iklime göre ayarlıyoruz. İş bittikten sonra herkes memleketi veya evi neredeyse oraya gidiyor. İş tekrar başladığında yine aynı şekilde geliyoruz. Burada 10 aile ile birlikte yaklaşık 30-40 kişi çalışıyoruz. İşimiz günlük işi değil. Bir gün topluyoruz, bir gün çatıyoruz. Her bir ocağı 20-25 gün arasında söküp satıyoruz. 10 aile ayda 50-60 ton arasında kömür üretip satıyoruz. 22 yıllık esnaf olduğum için herkes az çok tanıyor beni. Ankara'ya, Trabzon'a her yere satıyorum. Onlara toptan olarak kamyonla gönderip satıyorum. Sonuçta bozulmayan bir mal, 5-10 sene de kalsa sıkıntısı olmaz" diye konuştu.