Kadın TIR şoförü, TIR'ını düğün arabası yaptı

Hem nikahında hem de düğününde tırını gelin arabası olarak kullandığını belirten Elaldı, “Sosyal medya hesabımdan soru cevap etkinliği yaparken eşimin kız kardeşi ‘yengem olur musun' demişti. Ben de ‘ablan olarak kalayım' demiştim ancak sonra abisiyle tanıştırınca her şey çorap söküğü gibi birden gelişti. Bir baktık nikah masasındayız, bir baktık düğün salonundayız. Kendi aracımı gelin arabası yapmak müthiş bir duygu” diye konuştu.