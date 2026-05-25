Kahraman öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı
Zonguldak İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda soluk borusuna gözleme kaçan 10 yaşındaki öğrenci, Türkçe Öğretmeni Erdal Karakaya'nın zamanında uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde ölümden döndü.
Zonguldak'ta bir ortaokulda yaşanan olay, okullardaki ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu saniyeler içinde bir kez daha gözler önüne serdi. 5 Mayıs sabahı saat 09.50 sularında İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda soluk borusuna gözleme parçası kaçan 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi, Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya'nın soğukkanlılıkla uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı. Okulda 6 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, dersine girmek üzereyken sınıftan panikle çıkan bir öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. 10 yaşındaki çocuğun elleriyle boğazını işaret ederek nefes alamadığını göstermesi üzerine durumun aciliyetini kavrayan öğretmen Karakaya, tereddüt etmeden anında müdahale etti.
Öğretmeninin arkasına geçerek bilinçli ve seri bir şekilde uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda, küçük çocuğun soluk borusunu tıkayan yemek parçası başarıyla çıkarıldı. Öğrencinin yeniden rahatça nefes almaya başlaması hem öğretmeni hem de çevredeki öğrencileri rahatlattı. Bir çocuğun hayatının kurtarıldığı ve saniyelerle yarışılan o nefes kesen anlar ise okulun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından öğretmen Erdal Karakaya çevresi tarafından takdirle karşılanırken, uzmanlar özellikle okullar gibi kalabalık ortamlarda tüm eğitimcilerin Heimlich manevrası başta olmak üzere temel ilk yardım tekniklerine hakim olmasının hayati vakalarda tek kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor.