Kahraman öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı

Öğretmeninin arkasına geçerek bilinçli ve seri bir şekilde uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda, küçük çocuğun soluk borusunu tıkayan yemek parçası başarıyla çıkarıldı. Öğrencinin yeniden rahatça nefes almaya başlaması hem öğretmeni hem de çevredeki öğrencileri rahatlattı. Bir çocuğun hayatının kurtarıldığı ve saniyelerle yarışılan o nefes kesen anlar ise okulun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından öğretmen Erdal Karakaya çevresi tarafından takdirle karşılanırken, uzmanlar özellikle okullar gibi kalabalık ortamlarda tüm eğitimcilerin Heimlich manevrası başta olmak üzere temel ilk yardım tekniklerine hakim olmasının hayati vakalarda tek kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor.