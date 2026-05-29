Kahramanmaraş'ta sıra dışı kız isteme: Çiçek yerine kebap buketi götürdü

Kahramanmaraş’ta geleneksel kız isteme merasimlerine yepyeni ve lezzetli bir soluk geldi. Şehirde kebapçılık yapan 27 yaşındaki Doğan Gündeş, hayatını birleştirmek istediği güzellik uzmanı Rabia Parlak'ı (27) ailesinden istemeye giderken klasikleşmiş kırmızı gül buketi yerine kendi mesleğine uygun, unutulmaz bir hediye tercih etti. Genç kebapçı, müstakbel eşi için özel bir "kuşbaşı kebap buketi" hazırlattı.