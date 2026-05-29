Kahramanmaraş'ta sıra dışı kız isteme: Çiçek yerine kebap buketi götürdü
Kahramanmaraş’ta geleneksel kız isteme merasimlerine yepyeni ve lezzetli bir soluk geldi. Şehirde kebapçılık yapan 27 yaşındaki Doğan Gündeş, hayatını birleştirmek istediği güzellik uzmanı Rabia Parlak'ı (27) ailesinden istemeye giderken klasikleşmiş kırmızı gül buketi yerine kendi mesleğine uygun, unutulmaz bir hediye tercih etti. Genç kebapçı, müstakbel eşi için özel bir "kuşbaşı kebap buketi" hazırlattı.
Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kız evinin yolunu tutan Gündeş, kapıda kendisini heyecanla bekleyen Rabia Parlak’a özenle hazırlanan kebap buketini sundu. O anlarda “Kebapçının kız istemesi böyle olur” diyerek esprili bir dille hediyesini veren Gündeş, ardından gelin adayının başından aşağı gül yaprakları dökerek romantik bir atmosfer yarattı.
Karşısında alışılmışın dışında, mis gibi kokan ve özenle dizilmiş kuşbaşı kebaplardan oluşan bir buket gören Rabia Parlak ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bu yaratıcı sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan genç kadın, Gündeş'e teşekkür etti.
Kız isteme merasiminde yaşanan bu renkli anlar, törene katılanların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından bu ilginç "kebap buketi" kısa sürede viral oldu ve binlerce beğeni aldı. Kahramanmaraş'ın zengin mutfak kültürünün kız isteme geleneğine bu denli yaratıcı bir şekilde entegre edilmesi, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.