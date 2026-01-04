Kapadokya'nın giriş kapısında büyüleyici kış manzarası
Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Ören Yeri’ndeki vadi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi’ndeki vadi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kent merkezine 86, ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta yer alan, kaya kiliseleri ve mağaraların bugünkü evler ile iç içe geçtiği bir vadi içerisinde bulunan bölge dronla görüntülendi.
Roma döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan vadi, yamaçlarındaki kayalıkları Romalılar mezarlık, Bizanslılar ise kilise olarak kullandı.
Milattan sonra 4'üncü yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın Kapadokya'daki merkezlerinden olan, önemini 7 ve 8'inci yüzyıllarda da sürdüren Soğanlı Ören Yeri'nde 50'ye yakın kaya kilisesi ve mağara bulunuyor.
Bunlardan ziyarete açık olan 8 kiliseyi, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Bölgede 14'üncü yüzyılda inşa edilen ve farklı mimarisi ile dikkat çeken kayadan oyma Kubbeli Kilise ise kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.