Kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde horon oynadılar

Bu sırada bir turdan dönen midibüsteki grup, tulum eşliğinde çalınan Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı. Yolda kalan diğer sürücüler de onlara katıldı. Bir süre eğlenen grup yolun açılmasıyla araçlarına binerek hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)