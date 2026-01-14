Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta
Doğu illerimizde devam eden kar yağışı nedeniyle ülkemizin doğusu Sibirya'ya döndü. Tunceli'de 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı sonrasında arabalar karlara gömüldü. Hem belediye ekipleri hem de vatandaşlar küreklerini aldığı gibi kar örtüsünü temizlemeye başladı. Ortaya bu görüntüler çıktı.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi.
1 / 9
İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı.
2 / 9
Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı.
3 / 9
Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı.
4 / 9