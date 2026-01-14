  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta!

Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta

Doğu illerimizde devam eden kar yağışı nedeniyle ülkemizin doğusu Sibirya'ya döndü. Tunceli'de 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı sonrasında arabalar karlara gömüldü. Hem belediye ekipleri hem de vatandaşlar küreklerini aldığı gibi kar örtüsünü temizlemeye başladı. Ortaya bu görüntüler çıktı.

Kaynak: DHA
Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta - Resim: 1

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. 

1 / 9
Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta - Resim: 2

İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı. 

2 / 9
Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta - Resim: 3

Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı. 

3 / 9
Kar fırtınası bir ilimizi daha yuttu: Her yer karlar altında, vatandaş elinde kürekle sokakta - Resim: 4

Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı. 

4 / 9