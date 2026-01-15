  1. Anasayfa
  4. Kar kalınlığı insan boyunu aştı: Küreklerle yol açarak evlerine gidiyorlar

Kışın çetin geçtiği Hakkari'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. İlk kez böyle bir kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten köylüler, kürekler ile yol açarak evlerine gidiyor.

Kaynak: DHA
Hakkari genelinde kardan dolayı 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kente 55 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Boybeyi köyü adeta kara gömüldü. 2 bin 44 rakımlı köyde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. 

Köylüler, 1 kişinin geçeceği şekilde kürekler ile yolu açarak ulaşım sağlıyor. 

Köy sakinleri, ilk kez bu kadar kar yağdığını, evlerin çatılarında biriken karı temizlemekte zorlandıklarını ve evlerine gitmek için küreklerle yol açıp, ulaşım sağladıklarını söyledi. (DHA)

