Kar ve soğuklar gelip geçti sanmayın... Son 9 yılın en soğuğu geliyor, kar için yeni tarih verildi
Yeni yıla soğuk ve kar yağışı altında giren Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altında seyrederken Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt esas kar yağışının Şubat ve Mart aylarında yaşanacağını belirterek "9 yılın en soğuk kışına hazır olun" dedi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, hava durumuna ilişkin son tahminlerini TRT Haber ekranlarında paylaştı.
Bozyurt’un hava durumu değerlendirmeleri şu şekilde: "Ben daha önceki yayında İstanbul'da kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de İstanbul'da aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım."
Bozyurt, kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini, ardından sistemin hızlı şekilde Türkiye’yi terk edeceğini belirtti. Ancak 18 Ocak’tan sonra Karadeniz üzerinden yeni ve daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini vurguladı.
19, 20 ve 21 Ocak tarihlerini işaret eden Bozkurt "gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum" dedi.