Kar yağışı barajlara ilaç gibi geldi: İşte baraj doluluk oranları
Kurak geçen günlerin ardından etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu. Barajların doluluk oranı yüzde 70'i aştı.
Kaynak: İHA
Ülke genelinde yaz döneminde aşırı sıcaklıklar sebebiyle İstanbul’u destekleyen barajların seviyeleri düşmüştü
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Etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi.
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Geçen sene Eylül ayında doluluk oranı yüzde 5 seviyelerine düşen Kazandere Barajı bu gün itibariyle yüzde 78.42 olarak ölçüldü.
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Papuçdere Barajı ise geçen yıl Kasım ayında 5.69 ölçülürken son verilere göre 76.07 seviyesine yükseldi.
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