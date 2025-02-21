  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Kar yağışı barajlara ilaç gibi geldi: İşte baraj doluluk oranları

Kar yağışı barajlara ilaç gibi geldi: İşte baraj doluluk oranları

Kurak geçen günlerin ardından etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarını doldurdu. Barajların doluluk oranı yüzde 70'i aştı.

Kaynak: İHA
Kar yağışı barajlara ilaç gibi geldi: İşte baraj doluluk oranları - Resim: 1

Ülke genelinde yaz döneminde aşırı sıcaklıklar sebebiyle İstanbul’u destekleyen barajların seviyeleri düşmüştü

1 / 7
Kar yağışı barajlara ilaç gibi geldi: İşte baraj doluluk oranları - Resim: 2

Etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi. 

2 / 7
Kar yağışı barajlara ilaç gibi geldi: İşte baraj doluluk oranları - Resim: 3

Geçen sene Eylül ayında doluluk oranı yüzde 5 seviyelerine düşen Kazandere Barajı bu gün itibariyle yüzde 78.42 olarak ölçüldü.

3 / 7
Kar yağışı barajlara ilaç gibi geldi: İşte baraj doluluk oranları - Resim: 4

Papuçdere Barajı ise geçen yıl Kasım ayında 5.69 ölçülürken son verilere göre 76.07 seviyesine yükseldi.

4 / 7