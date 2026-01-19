Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminleriyle birlikte yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün ve yarın etkisini sürdürecek olan soğuk, yağmur ve kar yağışı 1 günlüğüne ara verdikten sonra yeniden tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.