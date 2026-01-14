Kar yağışı Sapanca Gölü'ne can suyu oldu

Yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü'nü besleyen havzada etkili olan yağışlar, kısa sürede olumlu bir tablo oluşturdu. Ancak bu artış rehavete yol açmamalı. Şehrimizin en önemli su kaynağının geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız" ifadelerine yer verildi. (DHA)