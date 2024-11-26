Kar yağışı ve Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Ge.tiğimiz Cumartesi günü başlan ve tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı yurdu terk etmeye hazırlanıyor. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları gün gün artacak ve hafta sonuna doğru yağışlar Türkiye'yi tamamen terk etmiş olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor.
7 İL İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.