Kar yağışına hasret kalan İstanbullulara müjde: İstanbul buz kesecek

1-2 Şubat tarihlerinde de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyredeceği belirtiliyor. Ancak AKOM, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve yağış ihtimalinin artacağı konusunda uyarıda bulundu. Lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte soğuk havanın kente giriş yapması bekleniyor. Özellikle salı gününden itibaren 2-4 derece civarında düşüş yaşanacağı, gece saatlerinde ise bazı bölgelerde hafif kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.