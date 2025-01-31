Kar yağışına hasret kalan İstanbullulara müjde: İstanbul buz kesecek
Yıllardır kar yağışına hasret kalan İstanbul yine bahar ayları gibi kış ayları yaşarken Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarihi açıkladı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yayımladığı 29 Ocak 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli hava etkisini sürdürecek.
Sabah saatlerinde sisli bir havayla başlayan gün, öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükselen sıcaklıklarla devam edecek. Gün boyu açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, rüzgarın lodos ve kıble yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da hafta boyunca yağış görülmeyecek. 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günlerinde en düşük sıcaklıklar 9-10 derece arasında, en yüksek sıcaklıklar ise 14 derece civarında olacak.
1-2 Şubat tarihlerinde de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyredeceği belirtiliyor. Ancak AKOM, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve yağış ihtimalinin artacağı konusunda uyarıda bulundu. Lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte soğuk havanın kente giriş yapması bekleniyor. Özellikle salı gününden itibaren 2-4 derece civarında düşüş yaşanacağı, gece saatlerinde ise bazı bölgelerde hafif kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.