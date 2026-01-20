Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.