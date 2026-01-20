Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre günlerdir tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve yaşamı alt üst eden yoğun kar yağışı adım adım yurdu terk ediyor. Kar yağışı yerini sağanak yağmurlara bırakmaya hazırlanırken hava sıcaklıkları da bölgelerimize göre değişiklik gösterecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.