Kar yağışıyla vedalaşın... Havalar ısınacak, çok sayıda ilimizde yağmur var
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre 2 haftadır Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar adım adım Türkiye'yi terk ediyor. Pek çok ilimizde hava sıcaklıkları artacak ancak yer yer sağanak yağışlar görülecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....
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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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26 Şubat - 4 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...
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