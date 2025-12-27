Kara kış bir geldi, pir geldi! Kar bastırdı, yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Bu bölgeler kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 180 köy yolu ulaşıma kapandı.