  4. Kara kış kenti esir aldı: Kar kalınlığı 2 metreyi aştı!

Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Boybeyi köyünde yaşayanlar, birbirlerine yardım ederek evlerin çatılarındaki karları temizliyor.

Kaynak: DHA
Kente 55 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 300 nüfuslu Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

2 bin 44 rakımlı köyde yaşayanlar, evlerinin çatılarında biriken çatıları yardımlaşarak temizlemeye çalışıyor. 

Köylüler, son yağan yağışla kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini, evlerinin çatılarında biriken kar kütlelerini güçlükle temizlediklerini söyledi. (DHA)

