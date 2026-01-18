Kara kış kenti esir aldı: Kar kalınlığı 2 metreyi aştı!
Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Boybeyi köyünde yaşayanlar, birbirlerine yardım ederek evlerin çatılarındaki karları temizliyor.
Kaynak: DHA
Kente 55 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 300 nüfuslu Boybeyi köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.
1 / 4
2 bin 44 rakımlı köyde yaşayanlar, evlerinin çatılarında biriken çatıları yardımlaşarak temizlemeye çalışıyor.
2 / 4
Köylüler, son yağan yağışla kar kalınlığının 2 metreyi geçtiğini, evlerinin çatılarında biriken kar kütlelerini güçlükle temizlediklerini söyledi. (DHA)
3 / 4
4 / 4