  Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!

Türkiye’nin en ilginç sınırı: Yarısı Samsun yarısı Ordu! Aralarından sadece 7 metrelik yol geçen iki mahallede, komşular iftarlarını 1 dakika arayla açıyor. 2026 Ramazan ayında meridyen farkı nedeniyle yaşanacak bu ilginç durumun detayları, şehirlerarası kodla aranan karşı komşular ve iki büyükşehrin ortak iftar kararı... Haber3.com bu "fıkra gibi" yerleşimi yerinde inceledi.

Kaynak: İHA
Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe ile Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe mahalleleri, Türkiye’de benzeri olmayan bir coğrafi durumu paylaşıyor. 

Sadece 7 metrelik bir yolun ayırdığı bu iki mahallede hayat, hem Karadeniz fıkralarını andırıyor.

Yaklaşık 80 yıldır iç içe yaşayan mahalle sakinleri için sınır kavramı sadece bir çizgiden ibaret. Yolun bir tarafı Samsun, diğer tarafı Ordu toprağı sayılıyor. 

Bu durum günlük hayatta ilginç manzaralara yol açıyor; karşı komşusunu aramak isteyen bir mahalleli, şehirlerarası alan kodu (0362 / 0452) kullanmak zorunda kalıyor.

