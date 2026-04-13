Karadeniz usulü çocukluk hayali tam 25 yılsonra gerçek oldu
Rize’de imkansız denileni başaran bir Karadeniz zekası daha! İstanbul’da yaşayan Resul Bilen, 10 yaşındayken kurduğu hayali 25 yıl sonra memleketinde gerçeğe dönüştürdü. Dedesinden miras kalan ceviz ağacının tepesine, tam 7 metre yüksekliğe kondurduğu ahşap ev, görenleri hayretler içinde bırakıyor.
Rize'de doğup, büyüyen ve yaşamını İstanbul'da sürdüren Resul Bilen (35), 10 yaşında kurduğu ağaç ev hayalini 25 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü. Bilen, dedesinden miras kalan ceviz ağacının üzerine 7 metre yüksekliğe ahşap ev inşa etti. Resul Bilen, "Ağaç ev yapmak çocukluk hayalimdi. Herkes köyüne ev yaptırmak ister, ben biraz farklı olsun istedim" dedi.
Eğimli ve zor coğrafyası ile dikkat çeken Doğu Karadeniz'de, ağaç üzerine inşa edilen ahşap evler ilgi odağı oluyor.
10 yaşından beri ağaç ev yapma hayali kuran Bilen, çevresindekilerin eleştirilerine aldırış etmeden tek başına evin inşasına başladı. Bahçede kurumaya başlayan ceviz ağacının üzerine elektrik tellerinin hizasını aşmayacak şekilde planlanan yapı, 7 metre yüksekliğe inşa edildi.