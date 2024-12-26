Karadeniz'de 50 yıl sonra bir ilk: Yapay zeka değil, gerçek

Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken Güllüsu Kayalıkları’nda en son 50 yıl önce böyle bir doğa olayı yaşandığını belirten İlyas Yalçın, “Böyle bir manzara ile uzun bir süredir karşılaşmamıştım. En son çocukluğumuzda böyle bir olay yaşandı. Aynen bu şekilde deniz geri çekilmişti ve bayraklı taş olarak bilinen kayalığın çevresi taşlarla dolmuştu" diyerek 50 yıl önce yaşanan bu doğa olayına dair anılarını paylaştı.