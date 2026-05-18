Karadeniz'de saklı hazine asırlar sonra gün yüzüne çıktı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir vatandaşın inşaat kumu elerken tesadüfen bulduğu 16. yüzyıla ait sikkeler, Kastamonu Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Karadeniz'in derinliklerinde yüzyıllardır saklı kalan tarihi bir ticaret gemisinin izleri, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde tesadüfler zinciriyle gün yüzüne çıktı. 2012 yılında Ginolu Koyu Balıkçı Barınağı'ndan çıkarılan deniz kumunu inşaatında kullanmak için eleyen bir vatandaşın altın sikkeler bulmasıyla başlayan serüven, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Kastamonu Müzesi'nde açılan özel bir sergiyle taçlandı. 16. yüzyıla tarihlenen toplam 961 adet paha biçilmez altın ve gümüş sikke, tarih meraklılarının ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Müze Müdürü Erol Kale, bulunan eserlerin 16. yüzyıla ait olduğunu belirterek, buluntuların Karadeniz açıklarında battığı değerlendirilen bir ticaret gemisinden sürüklenmiş olabileceğini söyledi.
Kale, "2012 yılında Çatalzeytin'de belediye tarafından balıkçı barınağında temizlik çalışması yapıldı. Denizin sürüklediği kumların gemilerin altına dolması nedeniyle bu kumlar temizlenerek kıyıya çıkarıldı. Kenara yığılan kum öbeklerinden bir vatandaş, inşaatta kullanmak için kum aldı. Kumu elerken içerisinde altın sikkelere rastladı ve durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi" dedi.
Sikkelerin Müze Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından bölgede inceleme yaptıklarını ifade eden Kale, "Alanda yaptığımız inceleme sonucunda kumların içerisinde halen sikkelerin bulunduğunu gördük. Bunun üzerine bölgede 34 günlük bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük bir makine kurarak tüm kumları eledik ve 961 adet sikke ele geçirdik. Bu sikkeler arasında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı sikkeleri, Venedik sikkesi, altın ve gümüş sikkeler ile Ortaçağ dönemine ait örnekler bulunuyor" şeklinde konuştu.