Karadeniz'deki denize en yakın kayak merkezinde sezon açıldı...

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise "Ziyaretçilerimizle birlikte, burada hep beraber güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Burada 15 kilometre uzunluğunda kayak pistimiz, 2 telesiyej ve kızak bölümlerimiz var. Şu an çok güzel bir atmosfer ve ortam var" diye konuştu. Çambaşı Kayak Merkezi'ne İstanbul'dan geldiğini ifade eden Samet Biber (35), "Sezonun açılacağını öğrenince kayak yapmak için buraya geldik. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Kar kalınlığı da istediğimiz seviyede. Böyle bir kayak merkezinin olması oldukça güzel. İnsanlar burada eğleniyor, aileler için de güzel bir ortam var” dedi. Her sene kayak yapmak için buraya geldiğini belirten Büşra Koç (23) ise "Sezon açılınca arkadaşlarımızla hemen geldik. Hava da oldukça güzel. Burayı çok seviyoruz ve çok eğleniyoruz" diye konuştu. Kayak yapmak için Samsun'dan geldiğini belirten Nuri Kuyumcu (34) da "Denize en yakın kayak merkezi olduğu için burayı da görmek istedik. Güzel ve büyük bir kayak pisti var. Farklı bir deneyim yaşamak istediğimiz için geldik. Ordu şehir merkezinden buraya yaklaşık 1-1,5 saatte gelebiliyorsunuz. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi. (DHA)