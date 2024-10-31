Karadeniz'in Efes'i Konuralp Antik Tiyatrosu gün ışığına çıkartıldı

Aslan, bulunan yapıyla alakalı yaptığı değerlendirmede, “Kazı alanında ayrıca, Bizans dönemine tarihlenen bir kilise kalıntısı da bulundu. Yapının güney kısmının tahrip olduğu gözlemlenirken, doğu-batı yönünde uzanan apsisli bir kilise yapısının varlığı ortaya çıkarıldı. Çalışmalar, yapının narteks (giriş holü) bölümünde devam ederken, tiyatronun orta kısmında daha önce yapılan çalışmalarda tespit edilen su kanalının, bu alanda da devam ettiği görülüyor. Halk arasında Kilise suyu olarak bilinen temiz suyun, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyuyla bağlantılı olduğu ve tiyatronun yakınında yer alan çeşmeye aktarıldığı tespit edildi. Temiz suyun, geçmişte olduğu gibi tekrar mevcut çeşmeye bağlanması planlanıyor” dedi.