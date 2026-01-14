Karadeniz'in eşsiz cenneti Uzungöl'de bir ilk olacak, 3 günlük dev festival başlıyor
Trabzon'un beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl’de kar oyunları, kayak ve kızak etkinlikleriyle birlikte 6 bin 161 kişiyle horon halkası rekor denemesi yapılacak tarihin ilk kış festivali başlıyor.
Karadeniz’de etkili olan kar yağışıyla çevresindeki ormanın beyaza büründüğü ünlü turizm merkezi Uzungöl, yaz turizminin yanında kışın da çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyor.
Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistlerle 2025’te yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Uzungöl’de ilk kez düzenlenecek olan kış festivali, 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çaykara Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Trabzon Gastronomi Derneği koordinesinde düzenlenecek olan festivalde; kar oyunları oynanacak, kayak ve kızak yapılacak.
Çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı planlanan etkinliklerin yanı sıra konserler, yöresel kültürü yansıtan gösteriler, hamsiyle köfte şölenleri ve kentin plakasından esinlenerek 6 bin 161 kişiyle horon halkası rekor denemesi yapılacak. Yaklaşık 30 bin doğa tutkununun ağırlanmasının planlandığı festival, 3 gün boyunca şenliklere ev sahipliği yapacak.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, festivale ilişkin, “Bu festival, Uzungöl için bir ilk olacak. Daha önceden günübirlik etkinlikler oluyordu. Bu festivalle beraber ‘Bismillah’ diyelim istiyoruz. Bu çerçevede çok güzel sosyal etkinliklerimiz var. Kar ile ilgili tüm aktiviteleri yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500’e yakın müşteri kapasitemiz olacak. İşletmecilerimiz fiyatlar noktasında da bir kampanya yapacaklar. Bundan sonraki süreçlerde 2-3 günlük festivaller değil de 1 hafta 10 güne yayarak özellikle kışı dolu dolu yaşamış olacağız. Festivalde kar oyunlarımız, sanatçılarımız ve kültürümüzü yansıtan faaliyetlerimiz olacak. Kayak, kar motorları ve araçlarıyla oluşturula pistlerde çocuklara yen yetişkinlere yönelik organizasyonlarımız olacak” ifadelerini kullandı.