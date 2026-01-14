Karadeniz'in eşsiz cenneti Uzungöl'de bir ilk olacak, 3 günlük dev festival başlıyor

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, festivale ilişkin, “Bu festival, Uzungöl için bir ilk olacak. Daha önceden günübirlik etkinlikler oluyordu. Bu festivalle beraber ‘Bismillah’ diyelim istiyoruz. Bu çerçevede çok güzel sosyal etkinliklerimiz var. Kar ile ilgili tüm aktiviteleri yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500’e yakın müşteri kapasitemiz olacak. İşletmecilerimiz fiyatlar noktasında da bir kampanya yapacaklar. Bundan sonraki süreçlerde 2-3 günlük festivaller değil de 1 hafta 10 güne yayarak özellikle kışı dolu dolu yaşamış olacağız. Festivalde kar oyunlarımız, sanatçılarımız ve kültürümüzü yansıtan faaliyetlerimiz olacak. Kayak, kar motorları ve araçlarıyla oluşturula pistlerde çocuklara yen yetişkinlere yönelik organizasyonlarımız olacak” ifadelerini kullandı.