Karadeniz'in gizli hazinesi Kurul Kalesi'nden tarih fışkırıyor

Kurul Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele Heykeli, çocuk Dionysos ve onu yetiştiren Pan figürü, keçi biçimli hayvan şeklindeki kompozit kaplar gibi önemli eserler keşfedildi. Ayrıca, iki küçük Kibele heykelciği ve bereket tanrısı Dionysos’a ait protomlar da gün yüzüne çıkarıldı. Kale içindeki kuzey teras kapısında bulunan bir alanda ise Dionysos'un boynuzlu yeni bir protomu daha ortaya çıkarıldı.