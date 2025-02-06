Karadeniz'in incisi kar altında: Göl buz tuttu, her yer beyaza büründü
Trabzon'un gözde turizm merkezi Uzungöl, kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Uzungöl’de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Gölün yüzeyi de yer yer buz tuttu. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
'DOĞA HARİKASI BİR YER'
Yunus Emre Türkmen, Uzungöl'ü ziyaret etmek için geldiğini belirterek, "Çok fazla kar var, buraya çıkarken çok yorulduk. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Arkadaşlarımla beraber göl etrafında yürüyüş yapıyoruz. Ördeklerin sesi ve karda yürümekte güzel, hoşumuza gidiyor. Burada normalde bu kadar kar olmuyordu. Dördüncü gelişim, çok güzel" dedi.