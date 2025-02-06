Karadeniz'in incisi kar altında: Göl buz tuttu, her yer beyaza büründü

'DOĞA HARİKASI BİR YER'

Yunus Emre Türkmen, Uzungöl'ü ziyaret etmek için geldiğini belirterek, "Çok fazla kar var, buraya çıkarken çok yorulduk. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Arkadaşlarımla beraber göl etrafında yürüyüş yapıyoruz. Ördeklerin sesi ve karda yürümekte güzel, hoşumuza gidiyor. Burada normalde bu kadar kar olmuyordu. Dördüncü gelişim, çok güzel" dedi.