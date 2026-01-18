Karadeniz'in incisine sömestir ve festival dopingi: Oteller doldu!

‘HAZIRLIKLARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR’

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdi Sarı, bölgede planlanan ve renkli görüntülere sahne olan etkinliklerin kış turizmine olumlu etkisi dikkat çekerek, “Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor, yakın zamanda tamamlayacağız. Şu an bölgemizdeki otellerde doluluk oranı yüzde 80 civarında, önümüzdeki günlerde bunun yüzde 100’e ulaşacağını düşünüyoruz. 17 yıldır düzenlediğimiz festivalin bu yıl 18'incisini gerçekleştireceğiz” dedi.