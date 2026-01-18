Karadeniz'in incisine sömestir ve festival dopingi: Oteller doldu!
Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası'nda kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Sömestir tatilinin yanı sıra bu yıl 18’incisi düzenlenecek ''Kardan Adam Festivali'' öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki turizm merkezi Ayder Yaylası, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yayla; kaplıcaları, balı, zengin florasının yanı sıra mevsimlere özel şenlikleriyle ziyaretçi akınına uğruyor.
Sömestir tatilinin yanında bu yıl 24-25 Ocak tarihlerinde 18’incisi düzenlenecek ‘Kardan Adam Festivali’ öncesi turizm hareketliliği yaşanıyor. Tarihi evleri, kemer köprüleri ve muhteşem doğasıyla kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlayan yayla, foto safari yapmak isteyenlerin yoğun ilgisini çekti.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Ayder Yaylası’ndaki otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaşırken, festivalle birlikte tesislerin tamamen dolması bekleniyor. Misafirlerini ağırlamak için hazırlıkların tamamlandığı turizm merkezinde, kar yağışına karşı ekipler de yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevresindeki ormanın beyaz örtüyle kaplandan yaylada ortaya çıkan seyirlik manzara dron kamerasına yansıdı.
‘HAZIRLIKLARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR’
Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdi Sarı, bölgede planlanan ve renkli görüntülere sahne olan etkinliklerin kış turizmine olumlu etkisi dikkat çekerek, “Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor, yakın zamanda tamamlayacağız. Şu an bölgemizdeki otellerde doluluk oranı yüzde 80 civarında, önümüzdeki günlerde bunun yüzde 100’e ulaşacağını düşünüyoruz. 17 yıldır düzenlediğimiz festivalin bu yıl 18'incisini gerçekleştireceğiz” dedi.