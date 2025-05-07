Karadeniz'in kabusuna karşı buldukları yöntem herkesi şaşırttı
Trabzon'da fındık bahçelerine dadanan ve mahsule zarar veren halk arasında "kokarca böceği" olarak bilinen kahverengi istilacılarla mücadelede Karadenizliler çareyi "hunili tuzak"ta buldu.
Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kalite kaybına yol açan, fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü de kurutan 'kahverengi kokarca' adlı istilacı böceğe karşı başlatılan mücadele sürüyor.
Bölgede böceğe karşı kimyasal ve biyolojik mücadeleye takviye olarak geliştirilen yapışkan tuzakların da devreye alınmasının ardından biyoteknik mücadelenin bir parçası olan funnel tuzaklar da kurulmaya başlandı.
Kurulan tuzakların içerisine kahverengi kokarcaları cezbeden madde olan feromon konuldu. Eylül ayına kadar kurulacak olan 20 bin funnel tuzak ve haziran ayında doğaya salınacak olan 50 bin samuray arısıyla bahçelerin kahverengi kokarcalardan koruması hedefleniyor.
Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Engin Pehlivan, Eylül ayında kadar 20 bin funnel tuzağın fındıklıklara asılacağını ifade ederek, "Yaptığımız bu funnel tuzak çalışması, biyoteknik mücadelenin bir parçasıdır. Feromonlu tuzakları, belirlediğimiz lokasyonlardaki fındık bahçelerine yerleştiriyoruz. Kahverengi kokarcayı, kimyasal ve kalıntı olmaksızın belli bir noktaya çekerek imhasını sağlıyoruz. Kahverengi kokarca için tasarlanmış olan bu tuzakların 20 bin tanesini 1 Eylül'e kadar fındıklıklarımıza asmış olacağız. Bu tuzaklama bizim için büyük bir şans. Tuzakları, bakanlığımızın göndermiş olduğu ödenekler ile temin ederek üreticilerimizin bahçesine yerleştiriyoruz. Üreticilerimizi de biyoteknik mücadeleyi benimsetmeye çalışıyoruz" dedi.