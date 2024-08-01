Karadeniz'in sırrı bilimsel kazı alanı ilan edildi

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da 2022 yılında başlayan ‘Amastris Antik Kenti’ kurtarma kazısı, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bilimsel kazı olarak ilan edildi. Bartın Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bölgede yeniden kazı çalışmaları başladı. Bartın Üniversitesi Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Başkanı Prof. Dr. Fatma Çam Bağdatlı, “Önümüzdeki süreçte sütunlu kazı alanının çok geniş bir alanı kapsadığını, Roma kent planında yer alan bir yapıyla karşılaşacağımızı biliyoruz ve buradaki buluntu eserlerinin artacağını tahmin ediyoruz” dedi.