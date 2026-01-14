Karadeniz'in turizm cenneti kar yağışıyla masal diyarına döndü
Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Ayder'deki kar manzarası, havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kar yağışının etkisi altında bulunuyor.
Yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran, kış mevsiminde ise ayrı bir güzelliğe kavuşan Ayder Yaylası, bembeyaz kar örtüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor.
Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ayder Yaylası, kar yağışı sonrası oluşan manzarasıyla havadan görüntülendi.
Ortaya çıkan görüntüler, yaylanın kış turizmindeki cazibesini bir kez daha gözler önüne seriyor.
