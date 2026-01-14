  1. Anasayfa
Karadeniz'in turizm cenneti kar yağışıyla masal diyarına döndü

Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Ayder'deki kar manzarası, havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Karadeniz'in turizm cenneti kar yağışıyla masal diyarına döndü - Resim: 1

Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kar yağışının etkisi altında bulunuyor. 

Karadeniz'in turizm cenneti kar yağışıyla masal diyarına döndü - Resim: 2

Yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran, kış mevsiminde ise ayrı bir güzelliğe kavuşan Ayder Yaylası, bembeyaz kar örtüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor. 

Karadeniz'in turizm cenneti kar yağışıyla masal diyarına döndü - Resim: 3

Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ayder Yaylası, kar yağışı sonrası oluşan manzarasıyla havadan görüntülendi. 

Karadeniz'in turizm cenneti kar yağışıyla masal diyarına döndü - Resim: 4

Ortaya çıkan görüntüler, yaylanın kış turizmindeki cazibesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

