Karadeniz'in Zeugması'nda tarihi keşif: 1600 yıllık saray gün yüzüne çıkarıldı

İNSAN FİGÜRÜ DE VAR

Doç. Dr. Çelikbaş, mozaiklerde genel olarak geometrik motifleri gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Mozaikli alanın tam merkezinde ise tavus kuşu yer almakta. İki tavus kuşu antitetik duruşla ortalarında bir su kabı ve su kabından su içerken görülmekte. Mozaiklerde yer yer noksanlar var ama önemli noksanlar değil. Mozaiğin yüzde seksenlik bölümü günümüze sağlam olarak ulaşabilmiş. Literatürde olmayan desenler de ortaya çıktı burada. Mozaiklerde şu ana kadar tespit ettiğimiz dalgalı kurdele motifi var. Sekiz kollu yıldız merkezde işlenmiş ve bu sekiz kollu yıldızın tam ortasına da antitetik duruşlu tavus kuşları sahnelenmiş. Çeşitli geometrik motifler işlenmiş burada. Süleyman düğümleri var panolar içerisinde. Burada gerçekten mozaikler halı deseni gibi işlenmiş. Canlılığını koruyarak günümüze ulaşmış. Şu anda mozaiklerin üstlerini geçici korumaya da alacağız. Bu yılın sonuna kadar ziyaretçilerimizin görebileceği bir şekilde teşhire açacağız. Mozaiklerde ayrıca bir insan figürü de tespit ettik ama bu figürün büyük bir bölümü günümüze noksan olarak ulaşmış. Bu figürün mitolojik ya da bir dini motif olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz.” (DHA)