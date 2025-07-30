Karadenizli vatandaşın inadı ''pes'' dedirtti! İki yıl sonra bir mucize gerçekleşmek üzere
Rize'nin Kalkandere ilçesinde 43 yaşındaki bir çiftçi Karadeniz'in mevsimine uygun olmamasına rağmen muz üretme inadından vazgeçmedi ve sonunda bu yıl muz ağaçları ilk çiçeklerini verdi...
Rize'nin Kalkandere ilçesi Adalar Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Sultan Yılmaz, çay bahçesine önce kivi ekti.
Kividen verim alamayan Yılmaz bu kez muz ağacını denemek istedi. Yaklaşık 2 yıl önce diktiği muz ağaçları metrelerce uzadı.
Bu yıl meyve de veren muz ağacına gözü gibi bakan Yılmaz, her gün bakımlarını ihmal etmiyor. Özellikle Rize iklimine müsait olmayan muzların zarar görmesini istemeyen Yılmaz, meyveleri iklim şartlarından korusun diye poşete bile sardı.
Çayın yanında kivi ektiklerini ama istedikleri verimi alamayınca muz dikmeyi düşündüklerini dile getiren Sultan Yılmaz "Çayın yanında ekstradan kivimiz vardı. Kividen pek verim alamadık o nedenle söktük. Dedik bir de muz ekelim. Güzel de oldu. 1-2 ağaç derken böyle devam ediyoruz. Ürünlerimizi almaya da devam edeceğiz. Şuanda 2-3 santim büyüdüler. Geçtiğimiz yıl amatörlüğümüze geldi, kafa kısmını kırmadım. Bu yıl kafasını kırdım, galiba muz alacağım. Poşeti sarmayınca çok ürün veriyor ama büyümüyor. Poşeti sardım, artık az ürün verecek ama şişecek" ifadelerini kullandı.